Μεγάλη κινητικότητα για το Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ, σε πολύ καλά επίπεδα η προπώληση

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι πολύ... ζεστός για το εντός έδρας παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ, με την προπώληση να προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς.

Το «Τριφύλλι» αντιμετωπίζει την Σαμσουνσπόρ στα Play-Offs του Europa League, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδο στην League Phase της διοργάνωσης.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να δείχνουν από νωρίς την επιθυμία τους να στηρίξουν τον σύλλογο και να αποτελέσουν τον «12ο παίκτη» του Ρουί Βιτόρια.

Η προπώληση προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς, έχει ξεπεράσει την αντίστοιχη της αναμέτρησης με την Σαχτάρ Ντόνετσκ και μέχρι το βράδυ φαίνεται πως θα έχουν κάνει... φτερά περίπου 25.000 εισιτήρια.

Υπενθυμίζουμε πως ο κόσμος του «Τριφυλλιού» μπορεί να κάνει αίτημα για ένα εισιτήριο και για το παιχνίδι της Σαμψούντας, με την τιμή να ανέρχεται στα 15 ευρώ.