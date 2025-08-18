Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους οπαδούς της όσον αφορά τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με την Σαμσουνσπόρ, στην Τουρκία. Στα 15 ευρώ η τιμή για το κάθε «μαγικό χαρτάκι».

Παναθηναϊκός και Σαμσουνσπόρ συμφώνησαν να δώσουν εισιτήρια στους οπαδούς των φιλοξενούμενων, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ενημερώνει τους φιλάθλους της ενόψει της αναμέτρησης στην Σαμψούντα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι και το μεσημέρι (14:00) της επόμενης Δευτέρας (25/8) για να κάνουν αίτημα, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα «μαγικό χαρτάκι» για το κρίσιμο παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα βρεθεί στην League Phase του Europa League.

Όσον αφορά την τιμή των εισιτηρίων, αυτή ανέρχεται στα 15 ευρώ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαμσούνσπορ, τα εξής:

– Θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο [email protected] από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 έως και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 και ώρα 14.00.

– Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

– Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, παρακαλούμε να αναγραφεί και ο κωδικός εισιτηρίου (Gov Code), καθώς οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εισιτηρίων.

– Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας αποστείλετε τα στοιχεία μετακίνησης και διαμονής σας στην Τουρκία, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA.

– Το κόστος αγοράς εισιτηρίου ανέρχεται στα 15 ευρώ».