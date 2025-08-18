Σόλι (Ιταλός scout) στο SDNA: «Σούπερ έκπληξη η μεταγραφή του (‘Τrue Milanista’) Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό»

Ο Αλεσάντρο Σόλι καταθέτει στο SDNA το προσωπικό του ολοκληρωμένο (μέσω 874 λέξεων) report, με επίκεντρο το μεταγραφικό deal των «πρασίνων» με τον Ντάβιντε Καλάμπρια – Το αγωνιστικό προφίλ του 28χρονου πλάγιου αμυντικού, οι λόγοι του διαζυγίου με τη Μίλαν, οι Ιταλοί «μνηστήρες» και πως υποδέχτηκαν στη γειτονική χώρα την αποχώρηση από το «Καμπιονάτο».

Ο Παναθηναϊκός έριξε τη «βόμβα» του Ντάβιντε Καλάμπρια που προκάλεσε κρότο και σήκωσε…σκόνη στο εγχώριο μεταγραφικό παζάρι.

Ωστόσο η μεταγραφή του μέχρι πρότινος αρχηγού της Μίλαν στο Τριφύλλι σήκωσε πολλά ντεσιμπέλ θορύβου (και) στη γειτονική Ιταλία.

Ο γνωστός Ιταλός scout και πολύ καλός γνώστης της ελληνικής – ποδοσφαιρικής – πραγματικότητας, Αλεσάντρο Σόλι (φωτ.), κατέθεσε στο SDNA μέσω 870 λέξεων το δικό του (αγωνιστικό κι όχι μόνο) report, με επίκεντρο το super deal των «πρασίνων» με τον 28χρονο διεθνή δεξιό μπακ.

«Διαβάζει καλά το παιχνίδι κι έχει τακτική πειθαρχία»

- Για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά (πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα) του Ντάβιντε Καλάμπρια:

«Ο Καλάμπρια έχει ένα πολύ καλό αγωνιστικό προφίλ επειδή ενσαρκώνει τις αξίες του παραδοσιακού Ιταλού ακραίου αμυντικού, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της θέσης.

Τα κύρια ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα έγκεινται στην αντοχή και την τακτική του πειθαρχία. Διαβάζει καλά το παιχνίδι, τοποθετείται έξυπνα κι είναι πάντα αξιόπιστος όσον αφορά τον ρυθμό κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Έχει επίσης την ευελιξία να παίζει όχι μόνο ως δεξιός αμυντικός, αλλά, όταν χρειάζεται, ως αριστερός πλάγιος αμυντικός, ή ακόμα και στο κέντρο, κάτι που έχει αποδειχθεί πολύτιμο για τους προπονητές του όλα αυτά τα χρόνια.

Από άποψη χαρακτήρα, είναι ηγέτης και προσωπικότητα. Προέρχεται από την ακαδημία της Μίλαν, ήταν αρχηγός της ομάδας και έδειξε αφοσίωση σε δύσκολες στιγμές του κλαμπ.

Όσον αφορά τις αδυναμίες, τα κύρια προβλήματα ήταν οι τραυματισμοί και η αμυντική αποτελεσματικότητά του απέναντι σε εξαιρετικά εκρηκτικούς ακραίους μεσοεπιθετικούς.

Είναι γρήγορος σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά σε δύσκολες μονομαχίες ένας εναντίον ενός.

Η πρόοδός του επιβραδυνόταν επίσης κατά καιρούς από επαναλαμβανόμενα σωματικά προβλήματα, τα οποία του κόστισαν τη συνέχεια και τον ρυθμό κατά τη διάρκεια των σεζόν.

«Ένα μείγμα λόγων τον οδήγησε εκτός της Μίλαν»

- Για τους λόγους της αποχώρησης από την Μίλαν όπου ανδρώθηκε κι έφτιαξε το όνομά του:

«Η απόφαση ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Πρώτον, η μεταγραφική πολιτική της Μίλαν έφερε δύο υψηλού προφίλ ακραίους αμυντικούς τους Έμερσον Ρόγιαλ και Κάιλ Γουόκερ οι οποίοι μείωσαν τον χρόνο του Καλάμπρια στην αρχική ενδεκάδα.

Ο ρόλος του μετατοπίστηκε από εγγυημένο βασικό και αρχηγό σε μια συμπληρωματική επιλογή για την άμυνα.

Δεύτερον, υπήρχε ο ανθρώπινος παράγοντας. Η σχέση του με τον προπονητή Σέρτζιο Κονσεϊσάο ήταν εμφανώς τεταμένη, όπως φάνηκε στο περυσινό παιχνίδι με την Πάρμα κι έκτοτε οι σχέσεις τους παρέμειναν τεταμένες.

Η εμπιστοσύνη μεταξύ παίκτη και προπονητή είχε διαλυθεί. Στο κορυφαίο ποδόσφαιρο, όταν αυτός ο δεσμός χαθεί, είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψεις.

Και τρίτον, η συμβατική κατάσταση. Το συμβόλαιο του Καλάμπρια έληγε και ο σύλλογος επέλεξε να μην προσφέρει ανανέωση. Ο ίδιος ο παίκτης παραδέχτηκε ότι η αποχώρηση του από τη Μίλαν εμπεριείχε βαθύ συναισθηματικό βάρος.

Τελικά, ήταν ένα μείγμα αθλητικών, προσωπικών και στρατηγικών λόγων που τον οδήγησαν στην αποχώρηση από τη Μίλαν».

«Ενδιαφέρον από Σασουόλο, Φιορεντίνα, Κρίσταλ Πάλας και Λιλ»

- Για το εάν υπήρξαν προτάσεις από άλλες ιταλικές ομάδες για την απόκτησή του την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο;

«Ναι, προσέλκυσε ενδιαφέρον εντός της Serie A. Η Σασουόλο και η Φιορεντίνα τον αξιολόγησαν σοβαρά ως πιθανή ενίσχυση. Στο εξωτερικό, η Κρίσταλ Πάλας στην Premier League και η Λιλ στη Ligue 1 έδειξαν επίσης πρόθεση.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα σαφές σχέδιο, ένα τριετές συμβόλαιο και την υπόσχεση ενός σημαντικού ρόλου μέσα στην ομάδα.

Αυτός ο συνδυασμός σταθερότητας και εμπιστοσύνης ήταν καθοριστικός για την Καλάμπρια που υποθέτω ότι ήθελε να ξεφύγει από την αβεβαιότητα που ένιωθε στην Ιταλία».

«Ταιριάζει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον Παναθηναϊκό»

- Για την προσαρμογή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το κατά πόσον θα καταφέρει να…κουμπώσει με τον Παναθηναϊκό:

«Πιστεύω ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για να προσαρμοστεί καλά. Όταν εντάχθηκε για λίγους μήνες ως δανεικός στη Μπολόνια την περασμένη σεζόν, η Καλάμπρια είπε ότι το περιβάλλον εκεί ήταν 'υπερβολικά θετικό' σε σύγκριση με τη Μίλαν και τον βοήθησε να ανακτήσει το κίνητρό του.

Αυτό είναι πολύ ενδεικτικό: ευδοκιμεί σε συλλόγους όπου η ατμόσφαιρα είναι υποστηρικτική και οι συλλογικές αξίες είναι ισχυρές. Ο Παναθηναϊκός προσφέρει ακριβώς αυτό.

Από ποδοσφαιρικής άποψης, το προφίλ του ταιριάζει απόλυτα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ρυθμός του παιχνιδιού είναι ελαφρώς λιγότερο ξέφρενος από τη Serie A, κάτι που θα μπορούσε να τον ωφελήσει σωματικά.

Η τακτική του επίγνωση και η αμυντική του αξιοπιστία θα είναι πολύτιμες σε ένα πρωτάθλημα όπου πολλά παιχνίδια κρίνονται από μονομαχίες στα άκρα.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή του εμπειρία (πάνω από 200 συμμετοχές με τη Μίλαν) καθώς και η διεθνής του παρουσία, ανεβάζει την ποιότητα του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπου θέλει να είναι ανταγωνιστικός».

«Απροσδόκητη η αποχώρηση από την Serie A »

- Για το πως υποδέχτηκαν στην Ιταλία την είδηση της αποχώρησής του για πρώτη φορά από τη χώρα και της μεταγραφής στον Παναθηναϊκό:



«Η αντίδραση στην Ιταλία ήταν ανάμεικτη, αλλά πάνω απ' όλα συναισθηματική. Από τη μία πλευρά, πολλοί ήταν αυτοί που εξεπλάγησαν: ο Καλάμπρια προέρχεται από τις ακαδημίες της Μίλαν, φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και μόλις είχε κατακτήσει τρόπαια τόσο με τη Μίλαν όσο και με την Μπολόνια. Το να τον βλέπεις να φεύγει εντελώς από τη Serie A και για την Ελλάδα, ήταν απροσδόκητο.

Από την άλλη πλευρά, υπήρχε κατανόηση των περιστάσεων. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης το παρουσίασαν ως φυσική συνέπεια του μειωμένου ρόλου του και των τεταμένων σχέσεων με τον προπονητή.

Μεταξύ των οπαδών, το κυρίαρχο συναίσθημα ήταν η στοργή και η λύπη. Θεωρούνταν «True Milanistas», κάποιος που δεν πρόδωσε ποτέ τη φανέλα, και πολλοί οπαδοί ένιωθαν ότι άξιζε έναν καλύτερο αποχαιρετισμό. Η αποχώρησή του άφησε μια αίσθηση ημιτελούς δουλειάς στη Μίλαν.

Ο Καλάμπρια είναι ένας παίκτης με τακτική ευφυΐα, ηγεσία και αξιοπιστία, του οποίου το κεφάλαιο στη Μίλαν έληξε λόγω ανταγωνισμού, τεταμένων σχέσεων και δυναμικής συμβολαίων.

Η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό είναι ταυτόχρονα μια σούπερ έκπληξη και μια ευκαιρία που θα μπορούσε να του επιτρέψει να ανακαλύψει ξανά τη συνέπεια και να αναδείξει την αξία του σε ένα νέο περιβάλλον».