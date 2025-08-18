Ριέκα: Ξεκίνησε η προπώληση ενόψει ΠΑΟΚ - Επίσημα χωρίς εισιτήρια οι φίλοι του Δικεφάλου

Την προπώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (21/8, 21:45) ανακοίνωσε η Ριέκα, επιβεβαιώνοντας και επίσημα το «μπλόκο» στους οπαδούς του Δικεφάλου.

Συγκεκριμένα, η κροατική ομάδα έθεσε από σήμερα (18/8) σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της αναμέτρησης της Πέμπτης για τα Play Off του Europa League, χωρίς να κάνει λόγο για εκείνα των φίλων των «ασπρόμαυρων».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της απόφασης των Αρχών της Κροατίας να ζητήσουν να μην επιτραπεί η παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ στο Stadion Rujevica, καθώς ο αγώνας χαρακτηρίστηκε «υψηλού κινδύνου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ριέκα:

«Η Ριέκα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για τα Play Off του UEFA Εuropa League. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 21 Αυγούστου στις 20:45 στο γήπεδο της Ριέκα.

Την Δευτέρα 18 Αυγούστου ξεκίνησε η πώληση των εισιτηρίων (στα ταμεία από τις 16:00, online από τις 13:00).



Τα παιδιά έως 16 ετών έχουν έκπτωση 50%, ενώ οι συνταξιούχοι έχουν έκπτωση 50% στους οικογενειακούς τομείς (Z2, Z10, I1A, S1A). Η έκπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στα ταμεία του ομάδας.



Εισιτήρια για τη βόρεια κερκίδα μπορούν να αγοράσουν αποκλειστικά τα μέλη του HNK Rijeka και του KN Armada.

Πρόσθετες πληροφορίες

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν αποκλειστικά από μέλη του HNK Rijeka ή του KN Armada (μόνο για την κερκίδα Sjever).

Η ηλεκτρονική εγγραφή δεν είναι δυνατή, αλλά πραγματοποιείται αποκλειστικά στα ταμεία του σταδίου.

Η αλλαγή του κατόχου του εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στα ταμεία και δεν είναι δυνατή την ημέρα του αγώνα.

Κατά την αγορά του εισιτηρίου, είναι υποχρεωτικό να προσκομίσετε προσωπικό έγγραφο με φωτογραφία, κάρτα μέλους και προπληρωμή, προκειμένου να ισχύσουν οι εκπτώσεις.

Ώρες λειτουργίας ταμείου

Οι ώρες λειτουργίας του ταμείου είναι από Τετάρτη έως Παρασκευή από τις 16:00 έως τις 21:00.



Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, την ημέρα του αγώνα, το δυτικό ταμείο θα λειτουργεί από τις 16:00 και το ανατολικό από τις 18:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [email protected]».