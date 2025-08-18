Ο Παναιτωλικός κατάφερε να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στην «μαχητική» Νίκη Βόλου εκτός έδρας με 1-2, σκοράροντας στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων!

Ο Παναιτωλικός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην πρώτη ουσιαστικά καλή φάση που δημιούργησε με τον Λουίς να σκοράρει από κοντά στο 18ο λεπτό, μετά από σέντρα του Αποστολόπουλου. Η Νίκη Βόλου προσπάθησε να αντιδράσει και να ισοφαρίσει το σκορ, αλλά το σουτ του Κουτσιμπάνα εκτός περιοχής έφυγε άουτ. Το ημίχρονο κυλούσε χωρίς πολλές καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες με τους γηπεδούχους να απειλούν στο 31' με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πέττα, την οποία μπλόκαρε εύκολα ο Τσάβες. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους οι Βολιώτες είχαν διπλή ευκαιρία για γκολ, αλλά τα δυο σουτ του Λώλη σταμάτησαν στον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού.

Η Νίκη Βόλου έφτασε μια... ανάσα από την ισοφάριση με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους (59'), αλλά ο Πέττας αστόχησε εξ επαφής μετά από σέντρα του Γκαντέλχο! Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν την εστία του Τσάβες, έχοντας και την κατοχή της μπάλας υπέρ τους, αλλά δυσκολεύονταν στην τελική πάσα. Η ισοφάριση τελικά ήρθε για τη Νίκη Βόλου στο 76' με τον δραστήριο Λώλη να νικά τον Τσάβες με διαγώνιο σουτ, μετά από ασίστ του Λουκίνα για το 1-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς! Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναιτωλικός κατάφερε να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Κυπέλλου, με τον Αγκίρε να σκοράρει και να «λυτρώνει» τους Αγρινιώτες για το τελικό 1-2!

H ενδεκάδα της Νίκης Βόλου: Τσέλιος, Αρίας, Γκαντέλχο, Σιούτας, Ντζαλόσι, Σίλβα, Έπας, Πέττας, Κουτσιμπάνας, Λώλης, Λουκίνας.

H ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Κοντούρης, Νικολάου, Μπελεβώνης, Λουίς, Εστεμπάν, Αγκίρε.