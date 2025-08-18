«Πρωτοσέλιδο» ο ΠΑΟΚ στην ιστοσελίδα της UEFA

Η UEFA επέλεξε να αναδείξει τον ΠΑΟΚ σε «πρωτοσέλιδο» της επίσημης ιστοσελίδας της, στην ενότητα που αφορά το Europa League.

Η φωτογραφία που κοσμεί την κορυφή της σελίδας προέρχεται από το φινάλε της αναμέτρησης με τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία και αποτυπώνει τους παίκτες του Δικεφάλου να χειροκροτούν τους φιλάθλους για τη στήριξή τους.

Ανάμεσα στα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ξεχώρισε το στιγμιότυπο των ασπρόμαυρων, δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα και ο κόσμος της βίωσαν τη συγκεκριμένη βραδιά.

Η εικόνα των πανηγυρισμών –με τους ποδοσφαιριστές να ευχαριστούν το κοινό που έζησε έντονα τις στιγμές– λειτούργησε ως το «σήμα» της βραδιάς για το Europa League...