Η... τρυφερή φωτογραφία του Γιόβιτς με την σύζυγο του - Ποια είναι η εντυπωσιακή Σοφία Μιλόσεβιτς (pics)

Ο Λούκα Γιόβιτς είχε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με την φανέλα της ΑΕΚ καθώς στο ντεμπούτο του σκόραρε στο 3-1 επί του Άρη Λεμεσού σφραγίζοντας επί της ουσίας την πρόκριση της Ένωσης στα πλέι οφ του UEFA Conference League ωστόσο πλέον ο Σέρβος σέντερ-φορ έχει άλλον έναν λόγο ειναι χαρούμενος.

Πιο συγκεκριμένα, η εντυπωσιακή σύζυγος του Σοφία Μιλόσεβιτς εγκαταστάθηκε πλέον στην Αθήνα και μάλιστα οι δυο τους μοιράστηκαν και κάποιες φωτογραφίες στο instagram. Για την ακρίβεια η 34χρονη σύζυγος του ποδοσφαιριστή ανέβασε στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία μαζί του ενώ βρίσκονται και περπατούν στους δρόμους της Αθήνας.

Να σημειώσουμε πως η Σοφία Μιλόσεβιτς είναι 34 ετών και έχει γεννηθεί στην Σερβία. Κάνει διεθνή καριέρα ως μοντέλο, έχοντας εμφανιστεί σε διάσημες πασαρέλες ανάμεσά τους και αυτή της τελευταίας εβδομάδας μόδας στο Παρίσι όπου φόρεσε ρούχα του οίκου Dolce&Gabbana, ενώ έχει δικιά της σειρά εσωρούχων. Αρραβωνιάστηκε τον Λούκα Γιόβιτς τον Αύγουστο του 2020 και έχουν μαζί δυο παιδιά.