Καλάμπρια: «Να κερδίσω τίτλους και να δω φωτογραφία μου στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού» (vid)

Ο Νταβίντε Καλάμπρια έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, εκφράζοντας μεταξύ άλλων τους στόχους που έχει για την παρουσία του στο «Τριφύλλι».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Πότε έγινε η πρώτη προσέγγιση του Παναθηναϊκού;

«Ναι, έγινε πριν από μερικές εβδομάδες, όταν ενημερώθηκα ότι υπάρχει το ενδιαφέρον του συλλόγου, οπότε άρχισα να την αξιολογώ ώστε να ενταχθώ σε αυτή την ομάδα».

Σου πήρε αρκετό καιρό να αποφασίσεις;

«Είχα κι άλλες προτάσεις. Πήρα τον χρόνο μου διότι πιστεύω ότι ήταν μια δύσκολη επιλογή, ιδιαίτερα μετά από τόσα χρόνια παραμονής μου στην Ιταλία και κυρίως στην ίδια ομάδα. Από τον Ιανουάριο ήθελα να προχωρήσω σε μια διαφορετική επιλογή, έναν διαφορετικό στόχο, σε σύγκριση με όσα έκανα έως τότε στην καριέρα μου στην Ιταλία. Ξεκίνησα λοιπόν να αξιολογώ την κατάσταση. Μου πήρε περίπου δύο εβδομάδες, για να αξιολογήσω και τις άλλες προτάσεις, καταλήγοντας σε μια συμφωνία που θα ήταν καλή και για τις δύο πλευρές».

Μέσα στο 2025 έκανες δύο μεγάλες αλλαγές στην καριέρα σου. Πρώτα έφυγες από την Μίλαν μετά από σχεδόν 18 χρόνια κι έπειτα άλλαξες χώρα για τον Παναθηναϊκό. Ένιωσες έτοιμος για αυτές τις αλλαγές;

«Ναι, πιστεύω πως ναι! Όπως είπα, οι επιλογές που έκανα στο κοντινό παρελθόν έγιναν με λογική, πίστευα λοιπόν ότι είχε έρθει η στιγμή των αλλαγών. Θεωρώ ότι αυτή ήταν η πιο λογική επιλογή για εμένα, σ' αυτή την στιγμή της καριέρας μου. Είχα ανάγκη από ένα νέο κίνητρο και μια νέα εμπειρία, διαφορετική από όσα είχα κάνει έως τώρα. Θεώρησα ότι αυτό μπορούσε να αποτελέσει μια νέα ευκαιρία, τόσο για μένα όσο και για το νέο μου σύλλογο, ώστε να συνεργαστούμε και μαζί να φτιάξουμε κάτι ωραίο».

Γνωρίζεις καλά τον Φίλιπ Τζούρισιτς. Ζήτησες την γνώμη του προτού έρθεις στον Παναθηναϊκό;

«Ναι, όταν ξεκίνησα να σκέφτομαι για μια νέα εμπειρία στο εξωτερικό, άρχισα να ψάχνω ποιος υπήρχε από την ομάδα που να είχε παίξει στην Ιταλία. Έγραψα αμέσως στον Φίλιπ για να με κατατοπίσει σχετικά με τον σύλλογο, την ομάδα, πώς δουλεύει αυτή και πόσο ωφέλιμο θα ήταν για μένα να έρθω εδώ. Οπότε ζήτησα και πήρα πληροφορίες!».

Έχοντας παίξει περισσότερους από 250 αγώνες στη Μίλαν και έχοντας για 2.5 χρόνια το περιβραχιόνιο του αρχηγού της, προκύπτουν μεγάλες προσδοκίες από τον σύλλογο και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Νιώθεις έτοιμος για αυτή την πρόκληση;

«Βεβαίως! Μεγάλωσα με την πίεση που βιώνει κάποιος στο Μιλάνο και στην Μίλαν που θέλει πάντα να κερδίζει κάθε χρόνο και διαθέτει πολύ θερμούς οπαδούς στην Ιταλία. Είναι πολύ φιλόδοξοι και απαιτητικοί διότι θέλουν πάντοτε να κερδίζουν. Είμαι απόλυτα έτοιμος και με διάθεση να προσφέρω ό,τι έχω, όλη μου την εμπειρία, και να δώσω όλα όσα μπορώ στο γήπεδο, για αυτή την ομάδα, διότι έτσι είμαι εγώ! Θέλω να δίνω πάντοτε το μάξιμουμ και αυτό που θέλω είναι να κερδίζω. Ακριβώς αυτό έκανα με την Μίλαν. Θέλω να το κάνω κι εδώ. Οι φίλαθλοι να το περιμένουν αυτό τόσο από την πλευρά μου, όσο και από την ομάδα. Θέλω να γνωρίσω, να βιώσω όλη την ατμόσφαιρα που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, δημιουργώντας μια ωραία σχέση, διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ της ομάδας και των φιλάθλων για να μπορούμε να κερδίζουμε».

Έχοντας βιώσει όλα αυτά με τη Μίλαν, έχεις ακόμα την αγωνιστική «δίψα» ή νιώθεις πλήρης;

«Βέβαια! Βρίσκομαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο αλλά είμαι νέος ακόμα. Είμαι 28 ετών, θα γίνω 29 τον Δεκέμβριο, οπότε πιστεύω ότι η καριέρα μου έχει ακόμα μέλλον και δεν έχω καμία πρόθεση να την εγκαταλείψω! Πέρσι κέρδισα δύο τίτλους και θέλω να συνεχίσω να κερδίζω διότι αυτό είναι όμορφο. Σου δίνει χαρές, σου προσφέρει πολλές συγκινήσεις, σε δένει με τον χρόνο, με τους οπαδούς και την κοινωνία. Κάτι που μου άρεσε πάντα είναι να βλέπω φωτογραφίες μου στο «Μιλανέλο». Θέλω να τις δω κι εδώ, στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω κάτι με αυτή την φανέλα».

