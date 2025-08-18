Προπονητής Ριέκα: «Ξέρουμε τα πάντα για τον ΠΑΟΚ, ξέρουμε πόσο καλοί είναι»

Μήνυμα πίστης προς τους ποδοσφαιριστές του έστειλε ο προπονητής της Ριέκα, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στο στάδιο «Ρουγιέβιτσα» (21/8, 21:45).

Χωρίς τον κόσμο του, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα βρεθεί στη Ριέκα της Κροατίας ο ΠΑΟΚ ενόψει της εκτός έδρας ευρωπαϊκής αναμέτρησης με φόντο την είσοδο στο League Phase του Europa League.

Μιλώντας στα ΜΜΕ της Κροατίας, ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς εξήρε τον ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως γνωρίζει τα πάντα για τους Θεσσαλονικείς. Παράλληλα όμως, έστειλε μήνυμα πίστης στην ομάδα του, λέγοντας πως:

«Ξέρουμε τα πάντα, και για την ποιότητα και για τους παίκτες τους, πόσο καλοί είναι. Όμως και οι δικοί μου ποδοσφαιριστές πιστεύουν στον εαυτό τους. Εγώ πιστεύω θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την πρόκριση στους ομίλους του Europa League».