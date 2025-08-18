Βρούτσης: «Απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της ΑΕΛ»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αποφάσισε την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της ΑΕΛ στον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην Καλαμάτα εκτός έδρας για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Mε έγγραφό της η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, εισηγήθηκε την έκδοση απόφασης περί απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων στην φιλοξενούμενη ομάδα καθώς και την απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων και μεμονωμένων φιλάθλων της ΠΑΕ ΑΕΛ, από οποιοδήποτε σημείο της χώρας προς το γήπεδο της Καλαμάτας.

Κατόπιν αυτού ο αρμόδιος για τον αθλητισμό υπουργός, Ι. Βρούτσης αποφάσισε "για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας" την "απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, (Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ.), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 1η φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων: Π.Α.Ε. Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 - Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ., ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 19/08/2025 και ώρα 17:00, στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας (Παραλίας)".