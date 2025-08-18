PAOK Academy: Πολύτιμες εμπειρίες και 3η θέση σε διεθνές τουρνουά για την Κ19

Η Κ19 του ΠΑΟΚ ταξίδεψε τις προηγούμενες μέρες στην Ολλανδία για το Heemskerk Cup, στο οποίο πήρε την 3η θέση, συνεχίζοντας την προετοιμασία της ενόψει της νέας -ευρωπαϊκής- σεζόν.

Το σύνολο του Πέτρου Τσιαπακίδη συμμετείχε στο Heemskerk Cup της Ολλανδίας, και παρότι ηττήθηκε στον ημιτελικό από τη Σουόνσι, στον μικρό τελικό επικράτησε 3-1 της αμερικανικής Eastside FC, με τον Αρετή να πετυχαίνει δύο τέρματα και τον Στύλο να προσθέτει ένα ακόμα.

Πλέον ο Δικέφαλος επιστρέφει στη «βάση» του, ενόψει της νέας σεζόν στη Super League K19, αλλά και του Youth League. Η κλήρωση για την Ευρώπη θα διεξαχθεί την 1η Σεπτεμβρίου με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στις 22 Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου, ξεκινώντας από το Round 2 του Domestic Path.