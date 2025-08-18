Σαμσουνσπόρ: Τα προβλήματα και οι απουσίες ενόψει Παναθηναϊκού

Η Σαμσουνσπόρ προετοιμάζεται με προβλήματα για τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, με τον πρόεδρο της ομάδας να εξηγεί ποιοι τρεις παίκτες δεν θα είναι -πιθανότατα- διαθέσιμοι.

Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ μίλησε για τις επερχόμενες αναμετρήσεις της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό, κάνοντας αναφορά στα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές αβέβαιοι, καθώς και ένας που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play-Offs.

Σημαντικότερη απουσία είναι αυτή του 26χρονου Δανού επιθετικού χαφ, Κάρλο Χόλσε, που μετράει ήδη 1 γκολ σε 2 συμμετοχές φέτος, έχοντας ξεκινήσει βασικός σε αμφότερα τα παιχνίδια της Σαμσουνσπόρ. Ο διεθνής Δανός άσος αγωνίζεται στην ομάδα από το 2023 και έχει καταγράψει 69 συμμετοχές με 13 γκολ και 5 ασίστ, αποτελώντας βασικό στέλεχος των Τούρκων και έχοντας κομβικό ρόλο στα πλάνα του προπονητή του. Ωστόσο, ο Χόλσε τραυματίστηκε απέναντι στην Κοτσαέλισπορ, βγήκε αλλαγή και όλα δείχνουν ότι θα χάσει το ματς του ΟΑΚΑ και θα είναι αβέβαιος για την ρεβάνς της Σαμψούντας.

Πρόβλημα υπάρχει και με τον Τούρκο αριστερό εξτρέμ, Εμρέ Κιλίντς, που φέτος έχει ήδη 2 συμμετοχές (σε ισάριθμα ματς) και 1 ασίστ, έχοντας ξεκινήσει επίσης βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Ο 30χρονος ανήκει στο ρόστερ του συλλόγου του από το 2023, μετρώντας μέχρι σήμερα 66 συμμετοχές, με 7 γκολ και 18 ασίστ.

Τέλος, ο νεοαποκτηθείς Πορτογάλος επιθετικός χαφ, Αφόνσο Σόουζα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play-Offs του Europa League, μιας και έχει παίξει στα προκριματικά του Champions League με την φανέλα της Λεχ Πόζναν (στη νίκη με 7-1 επί της Μπρεϊντάμπλικ). Ο 25χρονος παίκτης υπέγραψε πριν λίγα 24ωρα από την Λεχ Πόζναν, με την οποία κατέγραψε 91 συμμετοχές με 20 γκολ και 11 ασίστ.

Όπως γίνεται εμφανές, οι απουσίες αυτές αποδυναμώνουν την τουρκική ομάδα στην επιθετική της γραμμή και είναι κάτι που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να εκμεταλλευτεί.