ΑΕΚ: Ανεβαίνουν οι ρυθμοί στα Σπάτα με το... μυαλό στην Άντερλεχτ (vid)

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της και ανεβάζει ρυθμούς στα Σπάτα εν όψει της πρώτης μάχης με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο για τα πλέι οφ του UEFA Conference League (Πέμπτη 21/8, στις 21:00).

Οι κιτρινόμαυροι, έχουν αφήσει πίσω τη νίκη επί του Άρη Λεμεσού στην παράταση και την πρόκριση και πλέον επικεντρώνονται στο επόμενο... εμποδίο. Που είναι και το τελευταίο για να πετύχουν τον στόχο τους και να βρεθούν στη League Phase.

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του tik tok ένα βίντεο με στιγμές από τη δουλειά στα Σπάτα. Ειναι προφανές, πως το να γινουν εκτιμήσεις για τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς είναι νωρίς και περισσότερα θα φανούν στην αυριανή κυρίως προπόνηση. Το σίγουρο είναι πως ο Σέρβος τεχνικός θα πάει πάνω-κάτω με την ίδια ιδέα και στις Βρυξέλλες, θέλοντας να παρουσιάσει ένα γκρουπ κόμπακτ, συμπαγές με σωστή αμυντική συμπεριφορά.

Μην ξεχνάμε, πως στο Βέλγιο θα δοθεί η πρώτη μάχη. Η ΑΕΚ έχει την ρεβάνς στην έδρα της, στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena (Πέμπτη 28/8) επομένως είναι σημαντικό να μπορέσει να φύγει από την έδρα της Άντερλεχτ με ένα όσο το δυνατόν πιο θετικό αποτέλεσμα. Θυμίζουμε πως ανάμεσα στα δυο παιχνίδια με την Άντερλεχτ, η ΑΕΚ ρίχνεται στη μάχη του πρωταθλήματος καθώς στην πρεμιέρα θα φιλοξενήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Πανσερραϊκό (Κυριακή 24/8, στις 21:00).