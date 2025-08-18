Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θέλουμε να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια»

Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιούκσελ Γιλντιρίμ, μίλησε για τις «μάχες» με τον Παναθηναϊκό, τον στόχο της ομάδας του, τις μεταγραφικές ανάγκες αλλά και τις απουσίες που θα έχει.

Η τουρκική ομάδα είναι αποφασισμένη να κάνει την έκπληξη και ο πρόεδρός της έθεσε ως στόχο όχι απλώς την πρόκριση, αλλά το «2Χ2» της Σαμσουνσπόρ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ώστε να βρεθεί πανηγυρικά στην League Phase του Europa League.

Από εκεί και πέρα, ο Γιλντιρίμ τόνισε ότι ο Χόλσε και ο Εμρέ μάλλον θα χάσουν τα ματς κόντρα στο «Τριφύλλι», ενώ ο Αλφόνσο Σόουζα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις αυτές.

Τέλος, στάθηκε και στις μεταγραφικές ανάγκες του συλλόγου της Σαμψούντας, εκφράζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο πρακτορείο «Demirören»:

Για τα ματς με τον Παναθηναϊκό: «Πάμε στον Παναθηναϊκό με μεγάλες ελπίδες, έχουμε όνειρα. Θέλουμε να τα πραγματοποιήσουμε. Αν αποκλειστούμε, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Θα πάμε στο Conference League. Αλλά εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να φέρουμε την έκπληξη. Θέλουμε να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια.

Ακόμα κι αν αποκλειστούμε από τα play-off, θα συνεχίσουμε στο Conference League. Το Conference League είναι πιο εύκολο σε σχέση με το Europa League, αλλά εμείς θέλουμε να παίξουμε με δύσκολες ομάδες στην Ευρώπη. Θέλουμε να κάνουμε γνωστό το όνομα της Σαμσουνσπόρ σε όλο τον κόσμο και να γίνουμε πρεσβευτές τουρισμού της Σαμψούντας. Μίλησα με τον προπονητή μας και μου είπε ότι θα κάνουμε ένα καλό και ενθουσιώδες παιχνίδι. Σας το λέω ξεκάθαρα: θα μπούμε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και θα κάνουμε την έκπληξη. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα συνεχίσουμε στον δρόμο μας μέσα από το Conference League. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό και στα δύο ματς».

Για τους τραυματισμούς: «Ο Χόλσε τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Κοτσαέλισπορ και βγήκε αλλαγή. Μπορεί να χάσει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ίσως και τα δύο. Ούτε ο Χόλσε ούτε ο Εμρέ ίσως παίξουν. Τον Αφόνσο Σόουζα τον εντάξαμε στην ομάδα αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play-Offs του Europa League. Ελπίζω να μην έχει κάτι σοβαρό ο Εμρέ, δεν βρέθηκε κάταγμα στα πλευρά του. Τους αγαπάμε πολύ και τους δύο. Θέλουμε να έχουμε 23 παίκτες στο ρόστερ, αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδος και οι θέσεις ξένων είναι γεμάτες. Αν θέλουμε ξένο, πρέπει πρώτα να φύγει κάποιος. Είναι δύσκολο όμως. Ποιος θα φύγει; Θα φύγει; Δεν το ξέρουμε ακόμα».

Για τις μεταγραφές: «Θέλω πολύ έναν εξτρέμ και έναν σέντερ φορ. Υπάρχει ενδιαφέρον από χώρες της Μέσης Ανατολής για δύο παίκτες μας, αλλά δεν έχουμε ακόμα οριστική αποχώρηση. Η ομάδα βγήκε τρίτη πέρσι, και κάναμε προσθήκες. Κατά τη γνώμη μου φέτος η ομάδα είναι πιο δυνατή και έμπειρη. Χρειάζονται νέες μεταγραφές; Φυσικά. Δουλεύουμε μέρα-νύχτα. Ο κόσμος θέλει να κερδίζει στο γήπεδο ή να βλέπει νίκες στην τηλεόραση. Θέλει ποιοτικούς παίκτες και έχει δίκιο. Αλλά με το όριο των ξένων δεσμεύεσαι. Παίκτες που θες να φύγουν δεν θέλουν να φύγουν και δημιουργούνται προβλήματα. Αυτό καθυστερεί τα πάντα. Είναι πραγματικά δύσκολο και απογοητευτικό. Οι μάνατζερ και οι δικηγόροι των παικτών κάνουν απίστευτα πράγματα. Είναι δύσκολη χρονιά, οι παίκτες είναι πανάκριβοι και οι ομάδες δεν τους αφήνουν εύκολα. Το βλέπετε: η Γαλατασαράι παλεύει μήνες να πάρει τερματοφύλακα. Θέλει, ξέρει τι χρειάζεται, αλλά δεν μπορεί λόγω τιμών και συνθηκών. Αυτό ισχύει για όλες τις τουρκικές ομάδες. Τις καλές περιπτώσεις δεν τις αφήνουν. Όμως οι φίλαθλοι να μην ανησυχούν· θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό με όλη μας τη δύναμη ώστε αυτό το έμβλημα να οδηγείται πάντα στην επιτυχία».