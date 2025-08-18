Οι Αρχές της Κροατίας βάζουν stop στους ΠΑΟΚτσήδες στη Ριέκα: «Ματς υψηλού κινδύνου!»

Ματς υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζουν οι Αρχές της Κροατίας την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα, ζητώντας να μην επιτραπούν φιλοξενούμενοι στο ματς της 21ης Αυγούστου!

Ύστερα από σχετικό έγγραφο της τοπικής αστυνομίας, το υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας ζητά να μην επιτραπεί η παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ στον αγώνα της Πέμπτης (21/8) στο γήπεδο της Ριέκα!

Η τοπική αστυνομία χαρακτήρισε την αναμέτρηση ως «υψηλού ρίσκου» και, όπως σημειώνει στο έγγραφό της, λαμβάνει υπόψη «προηγούμενες εμπειρίες» που οδήγησαν στην εισήγηση να διεξαχθεί ο αγώνας χωρίς την παρουσία φιλοξενούμενων φιλάθλων.

Η απαγόρευση αφορά τόσο οργανωμένους όσο και μεμονωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν θα έχουν δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο.

Το σχετικό έγγραφο αναμένεται να σταλεί από την Ριέκα στην UEFA, και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν οι τοπικές κυβερνήσεις επικαλούνται λόγους ασφαλείας, δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία!

Από την πλευρά του πάντως, ο ΠΑΟΚ έπραξε τα δέοντα, διεκδικώντας τα εισιτήρια που του αναλογούν, αν και όλα δείχνουν πως δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι...