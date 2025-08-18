Αναγέννηση Καρδίτσας: Κάλεσμα στον κόσμο ενόψει Κηφισιάς

«Περιμένουμε από το λαό της Αναγέννησης να μας υποστηρίξει» δήλωσε ο άσος της ΑΣΑ Νίκος Γκόλιας.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας υποδέχεται την Κηφισιά την Τετάρτη 19/8, στην προκριματική, νοκ άουτ, φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Νίκος Γκόλιας με δηλώσεις του στην σελίδα της ομάδας στο Instagram ζήτησε την συμπαράσταση του κόσμου για τη νίκη και την πρόκριση στη League Phase.

«Είναι το πρώτο επίσημο ματς για φέτος. Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας και σίγουρα υπάρχει σε όλους επιβάρυνση, ωστόσο όταν αντιμετωπίζεις αντιπάλους όπως η Κηφισιά πάντα το κίνητρο είναι υψηλό.

Σαν Αναγέννηση Καρδίτσας οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα προσοχή το ματς και φυσικά να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για την πρόκριση. Σε αυτή την προσπάθεια όμως, δεν πρέπει να είμαστε μόνοι.

Περιμένουμε από το λαό της Αναγέννησης να μας υποστηρίξει όπως μόνο αυτός ξέρει και είμαστε σίγουροι ότι με τη δική του δυναμική παρουσία θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο».