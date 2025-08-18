Ανακοίνωσε Δερμιτζάκη ο Καμπανιακός

Ο Καμπανιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Αντώνη Δερμιτζάκη, ο οποίος τη περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην ομάδα της Καβάλας.

Η σχετική ανακοίνωση:

«O Αντώνης Δερμιτζάκης αποτελεί και επίσημα την νέα προσθήκη στο ρόστερ του Καμπανιακού για την νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 21χρονος επιθετικός με καταγωγή από την Χρυσούπολη Καβάλας ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Ξάνθης, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στα Τμήματα Υποδομής του Νέστου Χρυσούπολης. Ακολούθησε η Κ19 του ΑΟ Καβάλας και το 2021 επέστρεψε στον Νέστο με τον οποίο αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Με την ομάδα της Χρυσούπολης συμπλήρωσε 18 συμμετοχές και σημείωσε 3 γκολ.

Την σεζόν 2022/23 φόρεσε τη φανέλα του Βύρωνα Καβάλας με την οποία είχε 26 συμμετοχές και 7 γκολ στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Ακολούθησε ο ΑΟ Καβάλας και ο Διαγόρας όπου και με τις 2 ομάδες πέτυχε 5 γκολ σε Γ’ εθνική και Super League 2 αντίστοιχα. Την περασμένη χρονιά αγωνίστικε ξανά με τα χρώματα του ΑΟ Καβάλας καταγράφοντας συνολικά 12 συμμετοχές.

Η οικογένεια του Καμπανιακού καλωσορίζει τον Αντώνη Δερμιτζάκη και του εύχεται μια αγωνιστική περίοδο γεμάτη υγεία και επιτυχίες!».