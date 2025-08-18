Ο παίκτης που απογοήτευσε ήδη στον Άρη, η ανησυχία για Ουναΐ, τι ήθελε ο Μεντιλίμπαρ στα φιλικά της Ιταλίας. Σηκώνουν… κύμα οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Μέσα από το αποκλειστικό ρεπορτάζ του SDNA, είχατε διαβάσει πως μία από τις περιπτώσεις που «βλέπει» ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής είναι αυτή του 23χρονου χαφ της Σεντ Ετιέν, Μπέντζαμιν Μποσουάρι, όπως και το πακέτο που ζητείται για τον παίκτη. Προφανώς όλο το βάρος έχει πέσει στην υπόθεση Ζαφείρη, αλλά κρατήστε και το συγκεκριμένο όνομα… (SDNA)

*Ο Ράτσιτς ήρθε στους κιτρινόμαυρους με βαρύ βιογραφικό και πολλές περγαμηνές, όμως από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως βρίσκεται αρκετά πίσω, αναφορικά με την φυσική κατάσταση και τον τρόπο που συνυπάρχει με τους συμπαίκτες του στο γήπεδο. Οι κιτρινόμαυροι, που δεν μπορούν να τον περιμένουν παραπάνω και πιέζονται για θετικά και άμεσα αποτελέσματα, δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις μεταγραφικές τους κινήσεις και οι φήμες πως ο Ρουμπέν Ρέγιες ψάχνει για ακόμη ένα "6άρι" ως εναλλακτική, φουντώνουν. Μάλιστα, σε περίπτωση που ο Άρης δεν βρει τον κατάλληλο "κόφτη" ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η επιλογή του Ζουλ, ο οποίος βρίσκεται στον "πάγο" εδώ και αρκετό καιρό και δεν έχει στα χέρια του πρόταση από ομάδα του εξωτερικού, για να αποχωρήσει. (SDNA)

*Δεν θέλησε να αλλάξει τον τρόπο χρησιμοποίησης των παικτών του στην Ιταλία ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έκανε αυτό που σε ολόκληρη την προετοιμασία επιχείρησε. Να βάζει δηλαδή διαφορετικές ενδεκάδες στα διαδοχικά εντός διημέρου φιλικά του Ολυμπιακού. Επί ολλανδικού εδάφους αυτό λειτούργησε καλά, αλλά απέναντι σε Νάπολι και Ίντερ δεν ήταν το ίδιο εύκολο. Ίσως τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά σε άλλου τύπου διαχείριση, αλλά ο προπονητής έμεινε πιστός στο πλάνο που είχε σχεδιάσει. Άλλωστε, δεν ήταν το πρωτεύον για τον ίδιο το αποτέλεσμα σε αυτούς τους αγώνες. Η προσαρμογή σε συνθήκες Τσάμπιονς Λιγκ για κάθε παίκτη του ήταν το ζητούμενο. (ΦΩΣ)

*Ο Βαγγέλης Μαρινάκης άνοιξε παρτίδες με την Παλμέιρας σε μεταγραφικό επίπεδο. Μπορεί να έχουμε τώρα κατά του την περίπτωση του 20χρονου επιθετικού Ταλίς για τον Ολυμπιακό, αλλά προχθές η Νότιγχαμ πούλησε τον τερματοφύλακα Κάρλος Μιγκέλ στην Παλμέιρας αντί 6 εκατ. ευρώ. Οπότε έχει ανοίξει έναν καλό δίαυλο επικοινωνίας με τον ιστορικό σύλλογο της Βραζιλίας. (ΦΩΣ)

*Αυτός ο οποίος ανησυχεί περισσότερο από κάθε άλλον για τον Αζεντίν Ουναΐ είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής του Μαρόκου, Ουαλίντ Ρεγκραγκί. Γιατί σε μια σεζόν με Κόπα Άφρικα (και μάλιστα στην πατρίδα τους) και με Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Ρεγκραγκί βλέπει τον βασικό επιτελικό χαφ του να μην έχει βρει ομάδα και να παραμένει ανενεργός. Ο τεχνικός του Μαρόκου μιλά τακτικά με τον Ουναΐ και τον προτρέπει να φύγει από τη Μασσαλία το συντομότερο. (LIVE SPORT)

*Ο Ρουί Βιτόρια εκτιμά πάρα πολύ τον Ντάνιελ Μαντσίνι και γι’ αυτό του είπε στα αποδυτήρια στην Κρακοβία ότι άξιζε αυτό που συνέβη. Ο Πορτογάλος τεχνικός εκτιμά ότι ο Μαντσίνι φέρεται με επαγγελματισμό, παρότι αντιλαμβάνεται πως είναι ο πέμπτος εξτρέμ στην ιεραρχία. (LIVE SPORT)

*Νέα «κοψίματα» αναμένονται στον Ολυμπιακό τις επόμενες ημέρες από τον Μεντιλίμπαρ και ίσως να σημειωθούν εκπλήξεις σε αυτά. (SPORTDAY)

*Καμία ουσιαστική εξέλιξη με το θέμα των «κομμένων» Φίλιπ Μαξ και Τόνι Βιλένα, αν και έχει περάσει ένα… καλοκαίρι και κοντεύει να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος. Ιδιαίτερα με την περίπτωση του Γερμανού μπακ υπάρχει μια στασιμότητα, καθώς δεν έχει ικανοποιητικές προτάσεις στα χέρια του και παράλληλα «τρέχει» και ένα υψηλό συμβόλαιο, το οποίο επιβαρύνει τον Παναθηναϊκό. Ο Βιλένα έχει… ψαχτεί στην Ολλανδία, στην Τουρκία και τη Ρωσία, ωστόσο καμία από τις ομάδες που συζήτησαν μαζί του, δεν προσέγγισαν τις οικονομικές του απαιτήσεις. (SPORTDAY)