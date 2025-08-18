Ο Τόμας Μίλερ έκανε ντεμπούτο με τη Βανκούβερ (vid)

Ο θρύλος της Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Μίλερ, έκανε το ντεμπούτο του στο MLS με τη νέα του ομάδα, τη Βανκούβερ Γουάιτκαπς, σημειώνοντας ένα γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γερμανία, δύο φορές νικητής του Champions League και 13 φορές πρωταθλητής Γερμανίας με την Μπάγερν, στην οποία εντάχθηκε σε ηλικία 10 ετών, ο Μίλερ, στα 35 του, επέλεξε να ολοκληρώσει την καριέρα του στο MLS, παίζοντας για την καναδική ομάδα Βανκούβερ Γουάιτκαπς.

Μπήκε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό εναντίον του Χιούστον (1-1) υπό θερμές επευφημίες, τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωσή της μεταγραφής του, με συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2025, πιθανώς ανανεώσιμο το 2026.

«Ανάμεικτα συναισθήματα», σχολίασε ο Μίλερ μετά τον αγώνα. «Κατάφερα να σκοράρω το πρώτο μου γκολ εδώ με την πρώτη μου ευκαιρία, το πλήθος τρελάθηκε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό, για να είμαι ειλικρινής».

Το Βανκούβερ βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας με 46 βαθμούς, έξι βαθμούς πίσω από τους πρωτοπόρους Σαν Ντιέγκο και έναν βαθμό πίσω από τη Μινεσότα.

"I’m now fresh into this team, new into the league. I need a few weeks to figure out what is right or wrong but to be honest, I feel very good after this game.”



Thomas Müller on his MLS debut. 🎙️#VWFC | #VANvHOU pic.twitter.com/SYYX4acJEs — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) August 18, 2025



