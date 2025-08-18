Στο «στόχαστρο» της Λιλ ο Τσιμίκας! (pic)

Γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Λιλ ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Άρνε Σλοτ στην Λίβερπουλ.

Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- από την Λίβερπουλ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άρνε Σλοτ ενόψει της σεζόν που εκκίνησε.

Ήδη αρκετές ομάδες από την Αγγλία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του είτε με δανεισμό, αλλά είτε με κανονικά αγορά, με τους Γάλλους να... βάζουν στο παιχνίδι και την Λιλ.

Όπως αναφέρει το «footmercato» η γαλλική ομάδα έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές για την απόκτηση του Έλληνα μπακ με την πλευρά των «κόκκινων», ενώ δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για αγορά ή δανεισμό.

Όπως και να έχει τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με την επόμενη ομάδα του Κώστα Τσιμίκα, με την Νότιγχαμ Φόρεστ να... παίζει επίσης δυνατά για την απόκτηση του.