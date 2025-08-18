Corriere dello Sport: «Δεν τα παρατάει για Ιωαννίδη η Φιορεντίνα»

Η «Corriere dello Sport» υποστηρίζει πως η Φιορεντίνα δεν έχει εγκαταλείψει ακόμα την προσπάθεια για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη.

Οι «Βιόλα» βρίσκονται σε αναζήτηση επιθετικού κι ένας από τους δύο βασικούς της στόχους είναι ο Φώτης Ιωαννίδης, τον οποίον προσπάθησαν και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι να αποκτήσουν.

Ο Γιάννης Αλαφούζος πήρε ο ίδιος θέση για το θέμα και ξεκαθάρισε πως ο ιταλικός σύλλογος πράγματι προσέγγισε το «Τριφύλλι», δίχως όμως να ικανοποιήσει τις οικονομικές του απαιτήσεις (πάνω από 30 εκατ. ευρώ).

Η «Corriere dello Sport» λοιπόν τονίζει πως η Φιορεντίνα δεν έχει εγκαταλείψει ακόμα την προσπάθεια για τον Έλληνα άσο, εξετάζοντας και το σενάριο του δανεισμού με ενοίκιο και -υπό προϋποθέσεις- υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Όπως γίνεται πάντως εύκολα κατανοητό, μια τέτοια πρόταση είναι μάλλον... απίθανο να λάβει θετική απάντηση από τον Παναθηναϊκό.

Το σχετικό απόσπασμα από το δημοσίευμα:

«Ο επιθετικός, λοιπόν: με χαρακτηριστικά σαν του Μόιζε Κιν, δηλαδή πραγματικό alter ego του σκόρερ των 25 γκολ. Να ξέρει να δίνει την πάσα σε βάθος, να βάζει σε δοκιμασία τις άμυνες σωματικά, να έχει συνεχώς το βλέμμα στραμμένο στην αντίπαλη εστία. Ο Σπέντι παραμένει στις επιλογές, αν και όχι στην κορυφή, ο Ντάκου της Ρουμπίν Καζάν έχει βγει από το στόχαστρο της Φιορεντίνα, το ίδιο και ο Σιουέ της Γκινγκάμπ.

Έτσι, η προσοχή συνεχίζει να επικεντρώνεται στους Ιωαννίδη και Πίκκολι, δηλαδή στους φορ που η Φιορεντίνα είχε ήδη εξετάσει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο (μέχρι τα μέσα του μήνα), όταν η παραμονή του Κιν δεν ήταν σίγουρη λόγω της ρήτρας των 52 εκατομμυρίων που θα μπορούσε να τον απομακρύνει από τη Φλωρεντία. Σε Παναθηναϊκό και Κάλιαρι είχε γίνει γνωστό το ενδιαφέρον για τους ποδοσφαιριστές τους. Και αυτό συνεχίζει να υπάρχει, γιατί η ιδέα των ανθρώπων της διοίκησης του Κομμίσο είναι να προσπαθήσουν να φέρουν ακόμα μία σημαντική ενίσχυση στην επίθεση: ο καλύτερος τρόπος για να δώσουν στον Πιόλι μια υπερ-επιθετική γραμμή. Υψηλού επιπέδου μεν, αλλά όχι με τις τρέχουσες οικονομικές απαιτήσεις: ο ελληνικός σύλλογος ζητάει 22-25 εκατομμύρια για τον παίκτη γεννημένο το 2000, ενώ είναι γνωστό ότι η Κάλιαρι αποτιμά τον Πίκκολι σε όχι λιγότερα από 28-30 εκατομμύρια, παρότι δεν έχει ορίσει επίσημο τιμολόγιο.

Για αυτό η Φιορεντίνα κοιτάζει κι άλλες κατευθύνσεις και λύσεις, χωρίς όμως να τα παρατάει, και μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου θα προσπαθήσει να ρίξει στο τραπέζι μια φόρμουλα που θα μειώσει το κόστος και θα ξεπεράσει το εμπόδιο: δανεισμός με πληρωμή και υποχρεωτική αγορά υπό ορισμένες προϋποθέσεις».