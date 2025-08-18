Ολυμπιακός: «Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την έναρξη της φετινής Stoiximan Super League και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος κόντρα στον Βόλο εκτός έδρας (30/08, 19:00) θα έχει στο πλευρό του πάνω από 15.000 φίλους της ομάδας.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την καλοκαιρινή τους προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν και πλέον μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της Stoiximan Super League κόντρα στον ASTERA AKTOR το προσεχή Σάββατο (23/8, 20:00) στο Φάληρο.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο στη σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε, οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα έχουν στο πλευρό τους για την 2η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (30/08, 19:00) περισσότερους από 15.000 φίλους της ομάδας με τη σύμφωνη γνώμη όλων των πλευρών.

Με λίγα λόγια το Πανθεσσαλικό θα «ντυθεί» στα... κόκκινα για ακόμη μία φορά και οι φίλοι του Ολυμπιακού θα προσπαθήσουν να... σπρώξουν τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προς την κατάκτηση της νίκης.