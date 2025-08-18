Παίρνει εισιτήρια για Τουρκία ο Παναθηναϊκός

Οι δύο ομάδες σε αντίθεση με τους τόνους που ανέβαζαν κάποια τουρκικά media, συνεργάζονται σε πολύ καλό επίπεδο και ανάμεσα στα υπόλοιπα μοιάζει πλέον δεδομένη η θέληση του Παναθηναϊκού να πάρει εισιτήρια για τον κόσμο του στη ρεβάνς της Σαμψούντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, Παναθηναϊκός και Σαμσουνσπορ καταλήγουν σε συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων.

Κάτι που σημαίνει πως και Τούρκοι φίλαθλοι θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ, αλλά και οι «πράσινοι» θα πάρουν εισιτήρια για την Σαμψούντα για την κρίσιμη ρεβάνς.

Το ταξίδι βέβαια στη Σαμψούντα κάθε άλλο παρά εύκολο είναι καθώς δεν υπάρχει απευθείας πτήση, ωστόσο η πρόκληση μιας εκτός έδρας αποστολής στην Τουρκία σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη και στον κόσμο της ομάδας που ζητούσε εισιτήρια για την Σαμψούντα.

Η ΠΑΕ έκανε πράξη την επιθυμία του κόσμου και αναμένεται να πάρει αρκετά εισιτήρια για την Τουρκία ώστε να τα διαθέσει στο κοινό του.

Παράλληλα πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το δύσκολο των ημερών λόγω διακοπών στην Ελλάδα, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων για τον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ και σίγουρα θα δημιουργηθεί μια πολύ καλή έδρα κόντρα στη Σάμσουνσπορ.