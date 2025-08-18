Κάλεσμα του Καλάμπρια στον «πράσινο» λαό ενόψει Σαμσουνσπόρ (vid)

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, με τον Νταβίντε Καλάμπρια να στέλνει το δικό του μήνυμα στον κόσμο του «Τριφυλλιού».
Ο Ιταλός μπακ αποτελεί την μεταγραφική «βόμβα» της ομάαδας μέσα στο καλοκαίρι και κάλεσε τους «πράσινους» οπαδούς να βρεθούν στο γήπεδο, λέγοντας μάλιστα στο τέλος: «Forza PAO!».
Δείτε το βίντεο:
Davide has a message for you ⚔️☘️— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 18, 2025
Tickets available 👉 https://t.co/sQZgeSagkZ#Panathinaikos #PAOFC #UEL #PAOSAM pic.twitter.com/57jqWBtAWl