Κάλεσμα του Καλάμπρια στον «πράσινο» λαό ενόψει Σαμσουνσπόρ (vid)

Ο Νταβίντε Καλάμπρια έκανε κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού για να δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ ενόψει της αναμέτρησης με την Σαμσουνσπόρ.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, με τον Νταβίντε Καλάμπρια να στέλνει το δικό του μήνυμα στον κόσμο του «Τριφυλλιού».

Ο Ιταλός μπακ αποτελεί την μεταγραφική «βόμβα» της ομάαδας μέσα στο καλοκαίρι και κάλεσε τους «πράσινους» οπαδούς να βρεθούν στο γήπεδο, λέγοντας μάλιστα στο τέλος: «Forza PAO!».

Δείτε το βίντεο: