Το «καυτό» δεκαήμερο του ΠΑΟΚ με 4 ματς - Από την Κροατία στην Τούμπα!

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για ένα «καυτό» δεκαήμερο με τέσσερα παιχνίδια, ταξιδεύοντας αρχικά στην Κροατία και επιστρέφοντας στην Τούμπα για τρία συνεχόμενα εντός έδρας ματς.

Ο Δικέφαλος προετοιμάζεται για τα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια του Αυγούστου, πριν την πρώτη καθιερωμένη διακοπή του Σεπτεμβρίου για τις Εθνικές ομάδες.

Μέσα σε ελάχιστες μέρες, οι «ασπρόμαυροι» θα βρεθούν από την Αυστρία στην Κροατία και συγκεκριμένα στην Ριέκα, όπου την Πέμπτη (21/8 21:45) αντιμετωπίζουν την ομώνυμη ομάδα για τον πρώτο αγώνα των Play Off του Europa League.

Έπειτα, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη... βάση του για έναν ολόκληρο μήνα. Την προσεχή Κυριακή (24/8 21:00) θα γίνει η πρώτη... σέντρα στη φετινή Super League απέναντι στην ΑΕΛ, στο γήπεδο της Τούμπας σε έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, καθώς ο Δικέφαλος θα εκτίσει την τιμωρία του από τα περσινά πλέι οφ.

Τα εντός έδρας συνεχίζονται με τη ρεβάνς Ευρώπης απέναντι στους νταμπλούχους Κροατίας (28/8 20:30), ενώ την τελευταία μέρα του Αυγούστου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο (31/8 21:00), στον πρώτο φετινό αγώνα εντός συνόρων με τη παρουσία φίλων των «ασπρόμαυρων».

Ακολουθεί η διακοπή 15 ημερών για τις Εθνικές ομάδες, με τον επόμενο αγώνα για το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου να πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο 13-14 Σεπτεμβρίου, στην Κρήτη και το Ηράκλειο, απέναντι στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, σε έναν ακόμα αγώνα κεκλεισμένων των θυρών.

Αναλυτικά οι αγώνες του ΠΑΟΚ τον Αύγουστο: