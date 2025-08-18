Βλαχοδήμος για Μανδά: «Έδειξε στο γήπεδο τι αξίζει και τι μπορεί να κάνει» (vid)

Ο Χρήστος Μανδάς και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος συζητούν για τις εμπειρίες τους στην Εθνική, σε μια απολαυστική συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της Γαλανόλευκης στο YouTube

Στη νέα σειρά βίντεο του επίσημου καναλιού της Εθνικής στο YouTube, με τίτλο «One by One», ο "μπαρουτοκαπνισμένος" τερματοφύλακας Οδυσσέας Βλαχοδήμος και ο... νέος, Χρήστος Μανδάς συζητούν για τις εμπειρίες τους με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο παλιός "ανακρίνει" τον καινούριο και ο "νέος" μαθαίνει από τον έμπειρο.

Ο Μανδάς αρχικά τόνισε για τον συμπαίκτη του: «Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά, όλοι ξέρουμε την αξία του Βλαχοδήμου. Αυτό που με έχει κερδίσει είναι ο χαρακτήρας του».

Με τον Βλαχοδήμος να απαντά: «Και εγώ τα ίδια έχω να πω. Στις προπονήσεις περνάμε πολύ καλά, βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Σαν τερματοφύλακας, το καλό είναι ότι έχουμε διαφορετικά στυλ και τα βάζουμε όλα σε μια προπόνηση. Έχω να πω τα καλύτερα για τον Χρήστο, για τη χρονιά που έκανε. Για μένα άργησε λίγο να παίξει, έπρεπε να παίξει πιο νωρίς. Αλλά έδειξε στο γήπεδο τι αξίζει και τι μπορεί να κάνει.»

Για το τι θυμάται από την πρώτη του κλήση στη «Γαλανόλευκη» ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος απάντησε: «Ήταν το 2018, ήταν σημαντικό για μένα, τα ήξερα τα περισσότερα παιδιά. Τότε στην εθνική ήταν και ο Σαμαρής.» Ο Μανδάς στην ίδια ερώτηση αποκρίθηκε ότι ήταν πριν από ένα χρόνο και ήταν πολύ χαρούμενος. Το έμαθε όταν έβγαζε βόλτα το σκύλο του και ήταν με την κοπέλα του.

Ακόμη ο Βλαχοδήμος ανέφερε: «Αυτό που βλέπω εγώ είναι οτι το κλίμα άλλαξε στην εθνική, απο τη πρώτη μέρα που ξεκίνησα εως τώρα, όλα τα παιδιά μπορώ να πω οτι χαίρονται που έρχονται. Θα ήθελα να παίξω ενα τουρνουά με την εθνική, πιστεύω όπως όλος ο λαός θέλω να παίξουμε ενα EURO ενα μουντιαλ αυτά λείπουν. Το ότι έχουμε παίξει με μεγάλες ομάδες είναι κάτι, έχουμε παίξει με Γαλλία και με Αγγλία και Ολλανδία έχουμε κάνει και νίκες σε μεγάλα γήπεδα αλλά ένα τουρνουα πιστεύω το θέλουμε όλοι μας».