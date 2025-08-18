Μarca: «Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον ντε Φρούτος»

Στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Χόρχε ντε Φρούτος βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Σε αναζήτηση εξτρέμ βρίσκεται ο Ολυμπιακός και στην Ισπανία φέρνουν στο προσκήνιο την περίπτωση του Χόρχε ντε Φροήτος. Η «Μarca» σε ανάρτησή της αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για τον 28χρονο εξτρέμ της Ράγιο Βαγιεκάνο, μεταξύ άλλων ομάδων.

Ο πρόεδρος της ομάδας της Μαδρίτης Μαρτίν Πρέσα είπε «όχι» σε πρόταση 12 εκατ. ευρώ για τον Ντε Φρούτος, χωρίς να αναφέρει από ποια ομάδα υπήρξε προσφορά, όμως ξεκαθαρίζει ότι ο 28χρονος πλάγιος επιθετικός απασχολεί κάμποσες ομάδες από την Ευρώπη. Για τον παίκτη υπάρχει ενδιαφέρον και μια ομάδα από τη Serie A και άλλη μία από την Premier League, χωρίς να τις κατονομάζει.

Η Ράγιο απέκτησε τον Ισπανό εξτρέμ το 2023 από τη Λεβάντε αντί 8 εκατ. ευρώ και εμφανίζεται να είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, αλλά με υψηλό αντίτιμο. Ο Ντε Φρούτος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ έχει αγωνιστεί στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και στις Βαγιαδολίδ, Λεβάντε.