PAOK Academy: Σε διεθνές τουρνουά στην Κίνα η Κ15

Για την μακρινή Γκουανγκτζού της Κίνας αναχώρησε χθες (17/8) η «ασπρόμαυρη» Κ15, προκειμένου να συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά Universal Youth Cup.

Η φετινή Κ15 (γενιά του 2011), λίγο πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Super League K15, θα βρεθεί στην Κίνα και συγκεκριμένα στην πόλη Γκουανγκτζού, για το διεθνές τουρνουά Universal Youth Cup.

Ένα τουρνουά με αρκετά «βαριά» ονόματα όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ντόρτμουντ, η Μπριζ, ο Ερυθρός Αστέρας και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Από τις 20 έως τις 23 Αυγούστου τα «αετόπουλα» θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους, ενόψει της νέας σεζόν, στην οποία στόχος είναι η τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση της Super League K15.

Πρώτη... σέντρα για το φετινό πρωτάθλημα εντός έδρας με τον ΟΦΗ στις 20 Σεπτεμβρίου.