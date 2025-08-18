Κεντζιόρα: «Δεν μου λείπει τίποτα στον ΠΑΟΚ, χαίρομαι το ποδόσφαιρο»

Εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην πατρίδα του ο Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος παραδέχθηκε πως μετά από 2.5 χρόνια παρουσίας στον ΠΑΟΚ, νιώθει πιο πλήρης από ποτέ, απολαμβάνοντας το ποδόσφαιρο.

Με αφορμή την πρόκριση του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League, ο Πολωνός αμυντικός μίλησε για τους ασπρόμαυρους στόχους, την αυτοπεποίθηση που νιώθει, τη Θεσσαλονίκη αλλά και την επιθυμία επιστροφής στην Εθνική.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Οι Αυστριακοί ήταν τόσο δύσκολος αντίπαλος που ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε παράταση στη ρεβάνς;

«Η αυστριακή ομάδα αποδείχθηκε ένα δύσκολο εμπόδιο. Είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, που ξέρει να αμύνεται και να βγαίνει σε επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Στο Κλάγκενφουρτ εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία μας στην παράταση, κερδίσαμε και προχωρήσαμε. Κανείς δεν θα θυμάται το στυλ των αγώνων με τη WAC, ήδη σκεφτόμαστε το τελευταίο play-off για το Europa League με τη Ριέκα.»

Η πίεση στον ΠΑΟΚ για την πρόκριση στο Europa League είναι μεγάλη;

«Φυσικά, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Θέλουμε να παίξουμε στο Europa League όπως και την προηγούμενη σεζόν. Είναι γνωστό ότι το Europa League είναι σε υψηλότερο επίπεδο από το Conference League, οπότε οι φιλοδοξίες μας είναι απόλυτα λογικές.»

Είναι ευχάριστο να παίζεις μπροστά σε τέτοιους φιλάθλους, όπως αυτούς που έχει ο ΠΑΟΚ;

«Όταν υπάρχει μεγάλη ομάδα, υπάρχουν πολλοί φίλαθλοι, υψηλοί στόχοι και απαιτήσεις. Όλη μου τη ζωή υπερασπίζομαι τα χρώματα ομάδων που διεκδικούν πρωτάθλημα και παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε έχω συνηθίσει την πίεση.»

Στο παιχνίδι σου φαίνεται αυτοπεποίθηση. Νιώθεις καλά στον ΠΑΟΚ;

«Είμαι εδώ δυόμισι χρόνια, έχω παίξει πάνω από εκατό αγώνες με τον ΠΑΟΚ. Ξέρω καλά την ομάδα, είμαι ένας από τους αρχηγούς. Δεν μου λείπει τίποτα, χαίρομαι το ποδόσφαιρο.»

Είτε με τριάδα είτε με τετράδα στην άμυνα, έχει σημασία για σένα;

«Δεν υπάρχει πρόβλημα, παίζω σε κάθε θέση της άμυνας, σε κάθε σύστημα.»

Πώς συνεργάζεσαι με τον προπονητή Ραζβάν Λουτσέσκου, γιο του διάσημου Μιρτσέα;

«Μαζί του κερδίσαμε το πρωτάθλημα, την περασμένη σεζόν πήραμε την τρίτη θέση στη λίγκα. Η ελληνική ελίτ είναι πολύ ισορροπημένη, το Top5 βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο και συχνά η νίκη κρίνεται από λεπτομέρειες.»

Μάθαμε από δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης ότι στον ΠΑΟΚ σε θεωρούν δικό τους «παιδί» πια...

«Προσπαθώ να ανταποδώσω τα πάντα με καλή διάθεση. Κάνω τα πάντα για να δείχνω την καλύτερη πλευρά μου, αλλά από ελληνικά ξέρω μόνο μερικές λέξεις, μόνο αυτό μου λείπει. Στην ομάδα μιλάμε στα αγγλικά.»

Πώς είναι η ζωή σου στη Θεσσαλονίκη;

«Τώρα, το καλοκαίρι, το μειονέκτημα για έναν Πολωνό είναι οι τεράστιοι καύσωνες. Είναι ωραίος καιρός αν έρχεσαι για διακοπές μιας εβδομάδας, αλλά στην καθημερινότητα πρέπει να προσαρμοστείς. Στον ΠΑΟΚ προπονούμαστε το πρωί, συνήθως έχουμε συγκέντρωση στις 8, ξεκινάμε στις 9. Μετά το βράδυ ξανασυναντιόμαστε στις 18:00 και προπονούμαστε στις 19:00. Δεν υπάρχει λόγος να παραπονιέμαι, μου αρέσει πολύ η Θεσσαλονίκη.»

Είχες προτάσεις από άλλες ομάδες μετά την επιτυχημένη σεζόν 2024/25;

«Επίσημες προτάσεις δεν υπήρχαν, οπότε επικεντρώνομαι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και βλέπουμε τι θα γίνει στο μέλλον.»

Μπορείς να συγκρίνεις τον ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου, όπου έπαιζες;

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία άφησε το στίγμα του στο ποδόσφαιρο και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από τη Ντιναμό. Παλαιότερα ήταν αλλιώς.»

Πώς αξιολογείς τις πολωνικές ομάδες φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις;

«Ίσως αντιμετωπίσουμε τη Λέγκια, στην οποία εύχομαι πρόκριση στο Europa League. Στα προκριματικά του Champions League ο Ερυθρός Αστέρας αποδείχθηκε πολύ ισχυρός για τη Λέγκια, απλά έχει μεγαλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερο προϋπολογισμό, και η Λέγκια είχε τραυματισμούς βασικών παικτών. Δεν τα κατάφερε στο Champions League, αλλά σίγουρα η πολωνική Ekstraklasa αναπτύσσεται σταθερά. Δεν είναι τυχαίο ότι ανεβαίνουμε στην κατάταξη της UEFA. Οι Έλληνες ζηλεύουν την Πολωνία για τα σύγχρονα γήπεδα, κάτι που εδώ λείπει. Μπορείς να νιώσεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πολωνική ομάδα.»

Ο Μίρο Σνάουτσνερ έγραψε μια όμορφη ιστορία, υπήρξαν ο Μαρτσίν Μιέτσελ, ο Καρόλ Σβιντέρσκι. Στον ΠΑΟΚ εκτιμούν τους Πολωνούς.

«Είμαι σε επαφή με το επιτελείο της εθνικής του Γιαν Ούρμπαν. Θα δούμε τι θα γίνει τον Σεπτέμβριο, ελπίζω να επιστρέψω. Έχω 32 συμμετοχές με την εθνική και πιστεύω ότι έχω πολλά ακόμα μπροστά μου. Κάνω τη δουλειά μου και ελπίζω να αναγνωριστώ. Ο προπονητής Μιχάλ Πρόμπιερζ δεν με εκτιμούσε, αλλά τώρα έχουμε νέο ομοσπονδιακό τεχνικό.»