Ο Νέος ΑΟ Σύρου στο Δίκτυο Ακαδημιών ΑΕΚ

Το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ επεκτείνεται και ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Νέο ΑΟ Σύρου.

Αναλυτικά:

Το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ καλωσορίζει τον σύλλογο Νέος ΑΟ Σύρου ως επίσημο συνεργάτη στον Νομό Κυκλάδων. Ευελπιστούμε και θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια αγαστή συνεργασία και ότι μέσα από την επικοινωνία και την παροχή τεχνογνωσίας στους προπονητές και τα παιδιά της Ακαδημίας, θα πετύχουμε και οι δύο πλευρές τους στόχους μας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΛΙΑΠΗ | τηλ. 6936391243 | email [email protected]



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ | τηλ. 6907508920 | email [email protected]



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ Τ.Κ 8410 | email [email protected]

Οι επιτελείς του κυκλαδίτικου συλλόγου δήλωσαν για την ένταξή τους στο Δίκτυο Ακαδημιών ΑΕΚ:

«Μετά την εξαιρετική επικοινωνία μας με τους κ. Ηλία Κυριακίδη και Λεωνίδα Χατζημιχάλη και την πολύτιμη βοήθειά τους για την ένταξή του Αθλητικού Ομίλου Σύρου στο ΑΕΚ FC DEVELOPMENT, ο σύλλογός μας εκφράζει τις ευχαριστίες του γι' αυτή τη νέα συνεργασία και δηλώνει υπερήφανος για την τιμή που του έγινε να αποτελέσει μέλος της οικογένειας του δικτύου της ΑΕΚ. Στο εξής θα έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε στους νεαρούς αθλητές μας τη δυνατότητα αθλητικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης με την τεχνογνωσία που θα μας παρέχει η ΑΕΚ».