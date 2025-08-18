ΠΑΟΚ: Συνεχίζει να ανεβάζει ρυθμό ενόψει Ριέκα

Με απογευματινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία συνεχίζεται το σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση στην Κροατία προχωράει και ο Δικέφαλος έχει προγραμματισμένη προπόνηση σήμερα, Δευτέρα, το απόγευμα στη Νέα Μεσημβρία.

Το χθεσινό πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο πάνω στην τακτική, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης, με τους παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου να δουλεύουν στην κυκλοφορία της μπάλας και την ανάπτυξη, ενώ στο τελευταίο κομμάτι του προγράμματος έλαβε χώρα δίτερμα σε μικρό χώρο.

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ έκανε μέρος της προπόνησης και κατόπιν δούλεψε ατομικά, ενώ ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Σήμερα (18.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:45.