Μισεουί: «Θα δουλέψουμε σκληρά αυτή την εβδομάδα για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας»

Οι δηλώσεις του Μισεουί για το εξαιρετικό ντεμπούτο του απέναντι στον Αστέρα και την απαιτητική συνέχεια των κιτρινόμαυρων

Ο Γκάμπριελ Μισεουί μίλησε για πρώτη φορά, μετά την φιλική νίκη επί του Αστέρα, όπου και εντυπωσίασε στο άτυπο ντεμπούτο του.

Αναλυτικά:

“Nιώθω πολύ καλά στον Άρη. Από την πρώτη στιγμή όλοι με υποδέχθηκαν με θέρμη. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Ολοι με βοήθησαν να προσαρμοστώ. Ηταν ωραία που βοήθησαν την ομάδα να κερδίσει. Ηταν φιλικό παιχνίδι. Σε μία εβδομάδα έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι στο πρωτάθλημα και πρέπει να ξεκινήσουμε με νίκες στο πρωτάθλημα”,

Για το παιχνίδι της πρεμιέρας:

“Πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι. Θα δουλέψουμε σκληρά αυτή την εβδομάδα για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας”.

Για τη θέση που αγωνίστηκε, πίσω από τον επιθετικό:

“Αυτή είναι η αγαπημένη μου θέση. Μπορώ να παίξω και σε άλλες θέσεις της επίθεσης. Πίσω από το φορ, όμως, μου ταιριάζει περισσότερο. Είναι η θέση στην οποία αγωνίζομαι από μικρή ηλικία”.

Για την στήριξη του κόσμου:

“Ειδα το ματς με την Αράζ και εντυπωσιάστηκα από τον παλμό της κερκίδας. Ηθελα πολύ να παίξω. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να είναι κοντά μας. Πρέπει και εμείς όμως να βάλουμε τα δυνατά μας για να έχουμε επιτυχίες, χαρές. Αυτά αξίζουν οι φίλαθλοι μας”.

