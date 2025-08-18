Ολυμπιακός: Τρία τα ανοιχτά μέτωπα - Ταλίς, Αντίνο και στόπερ

Υπογράφει ο Βραζιλιάνος επιθετικός, σε προχωρημένο στάδιο του Αργεντινού μεσοεπιθετικου. Ανοιχτό του στόπερ.

Σε τρία μέτωπα κινείται ο Ολυμπιακός για να ολοκληρώσει το μεταγραφικίο του παζλ: επιθετικός, εξτρέμ και στόπερ.

Στο μέτωπο του επιθετικού οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον Ταλίς, πληρώνοντας 7 εκατ. ευρώ στην Παλμέιρας για την αγορά ενός ποσοστού κοντά στο 70% του Βραζιλιάνου επιθετικού, ο οποίος θα υπογράψει έως το 2030.

Ο Ταλίς θα συμπληρώσει την τριάδα των επιθετικών, βάζοντας έναν παίκτη με διαφορετικά στοιχεία από τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ αφού μπορεί να αγωνιστεί είτε ως σέντερ φορ ή και πλαισιώνοντας τον σέντερ φορ. Ο νεαρός επιθετικός έχει συμβόλαιο ως τον Δεκέμβριο του 2029 και με την ομάδα Νέων της Παλμέιρας είχε εντυπωσιακές επιδόσεις μετρώντας 29 γκολ σε 56 παιχνίδια, ενώ στην πρώτη ομάδα έχει κάνει 13 εμφανίσεις με 2 γκολ.

Σε προχωρημένο στάδιο είναι η περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ. Σύντομα αναμένονται οριστικές εξελίξεις για τον 19χρονο άσο που έχει 5 γκολ και 4 ασίστ σε 37 συμμετοχές με την ομάδα της Αργεντινής.

Τελευταίο είναι το μέτωπο του στόπερ όπου βασικός υποψήφιος είναι ο Μάντσα.