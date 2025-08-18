Βαγιαννίδης: «Πολύ περήφανη στιγμή για μένα και την οικογένειά μου» (vid)

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης απόλαυσε τα πρώτα του αγωνιστικά με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ιδανικό ντεμπούτο με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε χθες ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Ο Έλληνας μπακ πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα με την Αρούκα και σε 5 λεπτά έδωσε μια εξαιρετική ασίστ για το 4-0.

Ο Βαγιαννίδης ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος τόσο για την παρθενική του συμμετοχή στα «λιοντάρια» όσο και για την ασίστ που έδωσε με το… καλημέρα.

Σε μήνυμά του στο Instagram έγραψε: «Πρώτη εμφάνιση και μία πολύ περήφανη στιγμή για μένα και την οικογένειά μου».

Τα σχόλια πάντως και στην Πορτογαλία είναι εγκωμιαστικά για τον 23χρονο άσο, καθώς έδειξε αμέσως την ποιότητά του και κέρδισε το χειροκρότημα της εξέδρας.

