Μάντσεστερ Σίτι: Αινιγματικός Γκουαρδιόλα για το μέλλον του Ρίκο Λιούς

Τι είπε ο προπονητής της αγγλικής ομάδας για το νεαρό αμυντικό.

Αινιγματικός όσον αφορά τα μέλλον του Ρίκο Λιούις στην Μάντσεστερ Σίτι εμφανίστηκε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ερωτηθείς σχετικά ο τεχνικός της αγγλικής ομάδας απάντησε: «Νομίζω ότι θα μείνει. Μου το είπε! «Σήμερα, νομίζω ότι θα μείνει, αλλά δεν ξέρω τι θα συμβεί...».

Ο άσος της Σίτι έχει μπει στο στόχαστρο αρκετών ομάδων. Ήδη η Νότιγχαμ Φορεστ κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 25 εκατ. ευρώ συν μπόνους 5 εκατ., φτάνοντας το συνολικό ποσό στα 30 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε καθώς οι «Πολίτες» δηλώνουν ότι θέλουν να κρατήσουν τον 20χρονο δεξιό μπακ που έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Κανείς δεν ξέρει όμως, ποια θα είναι η απάντηση τους σε μεγαλύτερη πρόταση.