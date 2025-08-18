Παναιτωλικός: Χωρίς πέντε αλλά με τους νέους στο Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας

Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα της προκριματικής φάσης με τη Νίκη Βόλου.

Χωρίς πέντε ποδοσφαιριστές θα παραταχθεί σήμερα (17.00) ο Παναιτωλικός στο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Νίκη Βόλου, εκτός έδρας.

Ο Γιάννης Πετράκης δεν υπολογίζει στους Άλεξιτς (υπέστη αιμάτωμα στα πλευρά), Σμυρλή και Μαυρία (ταλαιπωρούνται από μυϊκά προβλήματα), Σιέλη (χτύπημα στον αστράγαλο), Εσκετζή (χτύπησε ελαφρά στο γόνατο στην προπόνηση).

Αντίθετα, ο έμπειρος προπονητής υπολογίζει στα μεταγραφικά αποκτήματα Κόγιτς Μίχαλακ, Ματσάν.

Η αποστολή του Παναιτωλικού αποτελείται από τους: Αγαπάκης, Αγκίρε, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Χότζα, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ράδος, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.