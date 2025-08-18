ΟΦΗ: Όλα καλά με Ανδρούτσο

Καθαρές βγήκαν οι εξετάσεις του Θανάση Ανδρούτσου, που χτύπησε στο κεφάλι στο Μπολόνια-ΟΦΗ.

Ανακούφιση επικρατεί στο στρατόπεδο του ΟΦΗ για τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος στο φιλικό με την Μπολόνια, δέχτηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι. Ο Έλληνας μέσος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Από την αρχή η κατάσταση του ποδοσφαιριστή δεν προκάλεσε ανησυχία, καθώς οι πρώτες ενδείξεις ήταν πως δεν έχει κάτι σοβαρό. Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι όλα είναι καθαρά.

Με δεδομένη την αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό, οι παίκτες του ΟΦΗ έχουν ρεπό τη Δευτέρα και θα επιστρέψουν στο ΒΑΚ για προπόνηση το απόγευμα της Τρίτης.

