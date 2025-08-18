Ηλιούπολη: Απέκτησε νεαρό Ελληνορώσο εξτρέμ

Παίκτης της Ηλιούπολης ο 19χρονος Αλεκσέι Τσάικα σύμφωνα με το γραφείο μάνατζερ του.

Στην Ηλιούπολη στέλνει τον 19χρονο Ελληνορώσο Αλεκέι Τσάικα οι μάνατζερ του

Αναλυτικά η ανακοίνωση του γραφείου που εκπροσωπεί τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή: «Το γραφείο μας DZManagement ανακοινώνει τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Aleksey Chayka στην ΠΑΕ Ηλιούπολη.

Ο Aleksey Chayka, γεννημένος στις 23 Δεκεμβρίου 2005, είναι ελληνορώσος εξτρέμ με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και ταχύτητα, στοιχεία που τον καθιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αριστερή πτέρυγα. Παράλληλα, διαθέτει την ευελιξία να αγωνίζεται και ως αριστερός μπακ.

Στην ποδοσφαιρική του πορεία έχει αγωνιστεί στη Strogino Moscow Youth, ενώ μέτρησε συμμετοχές και στα τμήματα υποδομής της Ρωσίας, δείχνοντας το ταλέντο και την προοπτική του.

Είμαστε σίγουροι ότι στον νέο του σταθμό, την ΠΑΕ Ηλιούπολη, θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια της ομάδας. Καλή επιτυχία Aleksey! Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε».