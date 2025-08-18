Με δύο αγώνες ξεκινάει η προκριματική φάση

Σέντρα σήμερα στο ανανεωμένο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Με δύο παιχνίδια σε Νεάπολη και Βόλο αρχίζει σήμερα η προκριματική φάση του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο Μακεδονικός Νεάπολης φιλοξενεί τον Λεβαδειακό και η Νίκη Βόλου τον Παναιτωλικό.

Οι αγώνες είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας θα διεξάγονται απευθείας πέναλτι.

Το τριήμερο θα διεξαχθούν 11 αγώνες από τους οποίους οι ομάδες θα προκριθούν 11 ομάδες που μαζί με την Ηλιούπολη που προκρίθηκε άνευ αγώνα και τις 8 πρώτες ομάδες της Super League της προηγούμενης περιόδου θα αγωνιστούν στη League Phase.

Να σημειωθεί ότι στα παιχνίδια αυτής της φάσης δεν υπάρχει var.

Το πρόγραμμα των αγώνων του τριημέρου

Δευτέρα 18/08

Μακεδονικός - Λεβαδειακός 17:00

Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός 17:00

Τρίτη 19/08

Καλαμάτα - ΑΕΛ 17:00

Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά 17:00

Αιγάλεω - Παναργειακός 17:00

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 17:00

Καβάλα - Πανσερραϊκός 17:00

Τέταρτη 20/08

Καμπανιακός - Athens Kallithea 17:00

Πανιώνιος - Ηρακλής 17:00

Κισσαμικός - Μαρκό 17:00

Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης 17:15