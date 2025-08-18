Η Τότεναμ ετοιμάζει κίνηση για τον Τακεφούσα Κούμπο

Οι «Spurs» μετά την αποχώρηση του Σον Χιούνγκ-Μιν για την LAFC, ψάχνουν τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Κορεάτη στην μεσοεπιθετική γραμμή.

Οι ιθύνοντες της Τότεναμ έχουν καταρτίσει λίστα με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους και μια από τις περιπτώσεις που βρίσκονται ψηλά είναι αυτή του Ιάπωνα μεσοεπιθετικού της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Τακεφούσα Κούμπο.

Σύμφωνα με το «Fichajes», ο προπονητής της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ έχει εισηγηθεί θετικά για την απόκτηση του 24χρονου ποδοσφαιριστή, με την διοίκηση της Τότεναμ να ετοιμάζει την κίνησή της.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η Σοσιεδάδ για να παραχωρήσει τον Κούμπο ζητάει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ και περιμένει την Τότεναμ να καταθέσει επίσημη πρόταση για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.