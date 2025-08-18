Η Ίντερ είπε «όχι» στα 50 εκατ της Τσέλσι για τον Μπαστόνι

Οι «νερατζούρι» απάντησαν αρνητικά στην πρόταση που κατέθεσαν οι Λονδρέζοι για τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό.

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», η Τσέλσι πρόσφερε στην Ίντερ 50 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Αλεσάντρο Μπαστόνι, όμως η προσπάθεια των «μπλε» έπεσε στο κενό.

Η Ίντερ δεν δείχνει καμία διάθεση να παραχωρήσει τον ηγέτη της άμυνας της και άμεσα απάντησε αρνητικά στην πρόταση που κατέθεσε η Τσέλσι για τον 26χρονο στόπερ.

Ο Μπαστόνι έχει συμβόλαιο με την Ίντερ έως το 2028 και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αμυντικής γραμμής των «νερατζούρι», μετρώντας συνολικά 258 συμμετοχές με την φανέλα των Μιλανέζων.