Αμορίμ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι στην Premier League»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρά την ήττα στο ντέρμπι με την Άρσεναλ (1-0), έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Old Trafford, σημείωσε ότι η ομάδα του ήταν καλύτερη και απέδειξε ότι μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο στην Premier League.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την εικόνα της Γιουνάιτεντ: «Αποδείξαμε σήμερα ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι στην Premier League. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως η Άρσεναλ».

Για τον λόγο που έμεινε εκτός αποστολής ο Ονάνα: «Δεν απέκλεισα τον Ονάνα, έβαλα δύο παίκτες μπροστά του. Είμαι ευχαριστημένος με τους τρεις τερματοφύλακες μας».