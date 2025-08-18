Αμορίμ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι στην Premier League»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Old Trafford, σημείωσε ότι η ομάδα του ήταν καλύτερη και απέδειξε ότι μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο στην Premier League.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για την εικόνα της Γιουνάιτεντ: «Αποδείξαμε σήμερα ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι στην Premier League. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως η Άρσεναλ».
Για τον λόγο που έμεινε εκτός αποστολής ο Ονάνα: «Δεν απέκλεισα τον Ονάνα, έβαλα δύο παίκτες μπροστά του. Είμαι ευχαριστημένος με τους τρεις τερματοφύλακες μας».