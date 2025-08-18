Η Οβιέδο έκανε το «μπαμ» με Μπεϊγί

Μια πολύ δυνατή μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε η νεοφώτιστη στην La Liga, Ρεάλ Οβιέδο, που απέκτησε τον Έρικ Μπεϊγί.

Ο Ιβοριανός κεντρικός αμυντικός με θητεία στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -μεταξύ άλλων- έμεινε ελεύθερος από την Βιγιαρεάλ και αποδέχθηκε την πρόταση που του κατέθεσε η Οβιέδο.

Οι νεοφώτιστοι στην La Liga, θωρακίζουν την άμυνά τους με έναν ποδοσφαιριστή που έχει πλούσιες παραστάσεις και μεγάλη εμπειρία από το Ισπανικό πρωτάθλημα έχοντας δύο θητείες στην Βιγιαρεάλ.

Ο 31χρονος στόπερ εκτός από την φανέλα των «κίτρινων υποβρύχιων», έχει αγωνιστεί ακόμη σε Εσπανιόλ, Μαρσέιγ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπεσίκτας, με την Οβιέδο να αποτελεί τον τρίτο του σταθμό στην Ισπανία.