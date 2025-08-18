Το απίθανο pyro show των οπαδών της Μπόκα Τζούνιορς σε εκτός έδρας ματς (vid)

Οι οπαδοί της Μπόκα Τζούνιορς έδειξαν για ακόμη μια φορά την απίστευτη «τρέλα» που έχουν για την αγαπημένη τους ομάδα.

Μετά από αρκετά χρόνια η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής πήρε την απόφαση να επιτρέψει τις μετακινήσεις οπαδών σε εκτός έδρας ματς και οι φίλοι της Μπόκα Τζούνιορς το γιόρτασαν με μοναδικό τρόπο.

Οι «Σενέιζες» ταξίδεψαν στην Μεντόσα για την αναμέτρηση με την Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια και στο πλευρό της είχαν περίπου 7.000 οπαδούς που γέμισαν το πέταλο των φιλοξενούμενων.

Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, μάλιστα δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό pyro show με δεκάδες καπνογόνα και βεγγαλικά, προκαλώντας και την ολιγόλεπτη διακοπή του αγώνα για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

Το σκηνικό ήταν εκπληκτικό, αφού από την μια πλευρά οι οπαδοί της Μπόκα έδιναν το δικό τους show και από την άλλη οι φίλοι της Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια τραγουδούσαν για την αγαπημένη τους ομάδα σε μια εικόνα που έλειπε από τα γήπεδα της Αργεντινής τα τελευταία χρόνια.