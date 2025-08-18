Ανακοίνωσε τον Μουκιέλε η Σάντερλαντ

Ο Γάλλος αμυντικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Σάντερλαντ, όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα.

Η επιβεβαίωση της μεταγραφής του Νόρντι Μουκιέλε, το ποσό της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί, έρχεται την επόμενη μέρα από τη νίκη με 3-0 επί της Γουέστ Χαμ για την έναρξη της σεζόν της Premier League.

Ο 27χρονος, ο οποίος προήλθε από την Παρί FC και έπαιξε για τις Λαβάλ και Μονπελιέ, εντάχθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2022 μετά από τέσσερις σεζόν με τη Λειψία.

Δεν κατάφερε να καθιερωθεί στον σύλλογο της πρωτεύουσας και παραχωρήθηκε δανεικός την περασμένη σεζόν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, με την οποία πραγματοποίησε 24 εμφανίσεις.

Ο Μουκιέλε έχει μία συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Γαλλίας του Ντιντιέ Ντεσάν, εναντίον της Φινλανδίας στη Λιόν τον Σεπτέμβριο του 2021, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.