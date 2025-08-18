Ο Ρούνεϊ κατακρίνει τους επικριτές που τον λένε «αμόρφωτο»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του πρώτου επεισοδίου της νέας του εκπομπής πώς ξεπέρασε την έλλειψη τυπικής εκπαίδευσης.

Συζητώντας για αυτό που θεωρεί ως τη μεγαλύτερη παρανόηση σχετικά με τον ίδιο στην καινούργια παραγωγή του BBC «The Wayne Rooney Show», ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είπε ότι έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να μάθει θέματα που θα τον βοηθούσαν να συνδεθεί και να επικοινωνήσει με τους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Η παιδική ηλικία του Ρούνεϊ κυριαρχήθηκε από την αξιοποίηση του τεράστιου ποδοσφαιρικού ταλέντου του και σε ηλικία 16 ετών βρισκόταν στα όρια της πρώτης ομάδας της Έβερτον. Τον Απρίλιο του 2002, ακριβώς όταν η σχολική του εκπαίδευση έπρεπε να ολοκληρωθεί με τις εξετάσεις GCSE, μπήκε για πρώτη φορά στην πρώτη ομάδα των «ζαχαρωτών», αλλά ο έφηβος θαυματουργός δεν έδωσε εξετάσεις και εγκατέλειψε το σχολείο χωρίς καμία πιστοποίηση.

Αυτό δεν είχε όμως σημασία, καθώς συνέχισε να παίζει σε σχεδόν 900 αγώνες κατά τη διάρκεια των επόμενων 19 ετών και έχει συγκεντρώσει μια προσωπική περιουσία που εκτιμάται σε 170 εκατομμύρια λίρες.

«Δεν είναι μυστικό, δεν έδωσα καν τις εξετάσεις GCSE. Δεν έδωσα καμία. Οι άνθρωποι υποθέτουν, εξαιτίας αυτού, ότι δεν έχω μόρφωση, κάτι που θεωρώ ότι είναι πραγματικά λάθος. Στην πραγματικότητα, όταν ήμουν στην Έβερτον και μετά πήγα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έκανα μια συνειδητή προσπάθεια να μορφωθώ σε πολλά διαφορετικά θέματα», εξήγησε ο Ρούνεϊ.

«Η ιστορία των μαύρων, η θρησκεία», ήταν μερικά από τα θέματα. «Ο λόγος που το έκανα αυτό ήταν ότι ήθελα να μπορώ να συνομιλώ με τους συμπαίκτες μου, οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφορετικό υπόβαθρο. Προφανώς, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο εμφανές ότι οι άνθρωποι πρέπει να μορφώνονται περισσότερο.

Αυτό είναι κάτι που έκανα για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να καταλάβω πώς έχουν μεγαλώσει, σε τι περιβάλλον έχουν μεγαλώσει. Νομίζω ότι αυτό είναι πιθανώς κάτι που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν για μένα», ανέφερε ο Γουέιν Ρούνεϊ.