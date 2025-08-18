Απίστευτο: O προπονητής τερματοφυλάκων της Νότιγχαμ τραυματίστηκε σε πανηγυρισμό και έκανε έξι ράμματα!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε της Μπρέντφορντ με 3-1, με τον Κρις Γουντ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, προκαλώντας ενθουσιασμό στον πάγκο, με τον προπονητή τερματοφυλάκων, Ρούι Μπαρμπόσα να το πανηγυρίζει έξαλλα.
Ο Πορτογάλος, ωστόσο στην διάρκεια των πανηγυρισμών χτύπησε το κεφάλι του και χρειάστηκαν έξι ράμματα, όμως αποκάλυψε μετά το τέλος του ματς ο προπονητής της Νότιγχαμ, Νούνο Εσπίριτο Σάντο.
Nottingham Forest coach Rui Barbosa required six stitches in a head wound after celebrating Chris Wood's first goal against Brentford too enthusiastically and banging his head on the home dugout.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 17, 2025
