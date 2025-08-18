Ρομάνο: «H Λίβερπουλ εξετάζει προτάσεις δανεισμού για τον Τσιμίκα»

Ο Έλληνας μπακ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άρνε Σλοτ και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, θα επισπευθούν οι διαδικασίες για την αποχώρησή του από τους «Reds».

Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε εκτός αποστολής από την πρεμιέρα της Λίβερπουλ στο αγγλικό πρωτάθλημα, με τον 29χρονο μπακ να μην υπολογίζεται από τον προπονητή των «Reds», Άρνε Σλοτ.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η αποχώρηση του Κώστα Τσιμίκα αναμένεται να επιταχυνθεί, αφού η Λίβερπουλ ήδη εξετάζει προτάσεις που έχουν κατατεθεί για τον δανεισμό του Έλληνα μπακ.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, η αποχώρηση του Τσιμίκα από την Λίβερπουλ θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη, αφού ο Άρνε Σλοτ έχει στα πλάνα του για το αριστερό άκρο της άμυνας τον Άντι Ρόμπερτσον και τον Μίλος Κέρκεζ.