Η Βάσκο ισοπέδωσε με 6-0 την Σάντος - Πλάνταξε στο κλάμα ο Νεϊμάρ! (vid)

Η επιστροφή του Νεϊμάρ στην αγαπημένη του Σάντος δεν εξελίσσεται όπως θα την περίμενε ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, αφού οι «ασπρόμαυροι» γνώρισαν ταπεινωτική ήττα από την Βάσκο Ντα Γκάμα.

Η Σάντος υποδέχθηκε στο «Βίλα Μπελμίρο» την Βάσκο Ντα Γκάμα, με τους φιλοξενούμενους να στήνουν ένα αδιανόητο πάρτι επικρατώντας με 0-6, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φιλίπε Κουτίνιο που σημείωσε δύο γκολ.

Η ταπεινωτική ήττα της Σάντος, κόστισε βαριά στον Νεϊμάρ που μετά το τέλος του αγώνα κάθισε αποσβολωμένος στον αγωνιστικό χώρο και έβαλε τα κλάματα, με τους συμπαίκτες του να προσπαθούν να τον συνεφέρουν.

Ο προπονητής της Βάσκο, μάλιστα έσπευσε να αγκαλιάσει τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ και να τον παρηγορήσει, με τον Νεϊμάρ να είναι σε κάκιστη ψυχολογική κατάσταση.

Δείτε παρακάτω τα video:

🥺💔 Wow. Neymar 🇧🇷 est en pleurs après la défaite 6-0 de Santos ce soir. pic.twitter.com/mRv0uKMDsD — Actu Foot (@ActuFoot_) August 17, 2025