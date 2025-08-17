Ντεμπούτο με ασίστ σε πέντε λεπτά για Βαγιαννίδη! (vid)

Την πρώτη του συμμετοχή με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατέγραψε ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Ο διεθνής μπακ, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, παίρνοντας την θέση του Φρεσνέδα στο δεξί άκρο της άμυνας της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή του Γιώργου Βαγιαννίδη μετά την μεταγραφή του στην πορτογαλική ομάδα, που δαπάνησε 12 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό.

Πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, μάλιστα ο Έλληνας μπακ μοίρασε και την πρώτη του ασίστ, αφού έστρωσε την μπάλα από τα δεξιά στον Μάνγκας, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0 της Σπόρτινγκ!